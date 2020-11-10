شاهد قائد المجاميع الحوثية في جبهة المخدرة وهو في قبضة الجيش الوطني بمأرب”صورة”

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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد قائد المجاميع الحوثية في جبهة المخدرة وهو في قبضة الجيش الوطني بمأرب”صورة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى منذ ساعات الصباح.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت هجوم حوثي اليوم في جبهة الجدعان والمخدرة غرب مأرب، وتعرضت مليشيات الحوثي لنكسة في معركتها والذي حشدت فيها عناصرها وعتادها القتالي لمحاولة تحقيق أي تقدم في الجبهة.
وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية انتحرت اليوم بالعشرات من مقاتليها في جبهة الجدعان وتمكن أبطال الجيش من أسر قائد المجاميع الحوثية في جبهة المخدرة بعد معارك عنيفة فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط ذعر حوثي
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