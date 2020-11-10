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شاهد قائد المجاميع الحوثية في جبهة المخدرة وهو في قبضة الجيش الوطني بمأرب”صورة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى منذ ساعات الصباح.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت هجوم حوثي اليوم في جبهة الجدعان والمخدرة غرب مأرب، وتعرضت مليشيات الحوثي لنكسة في معركتها والذي حشدت فيها عناصرها وعتادها القتالي لمحاولة تحقيق أي تقدم في الجبهة.

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وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية انتحرت اليوم بالعشرات من مقاتليها في جبهة الجدعان وتمكن أبطال الجيش من أسر قائد المجاميع الحوثية في جبهة المخدرة بعد معارك عنيفة فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط ذعر حوثي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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