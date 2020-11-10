شكرا لقراءة خبر عن "لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي".. شاهد ريم النجم "نسيت حالها" أمام راغب علامة وهذا ما فعلته بـ"وقاحة" ! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أثارت الإعلامية الكويتية ريم النجم جدلاً واسعاً بين نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

بعدما تغزلت بالفنان اللبناني راغب علامة بطريقة جريئة.

وظهرت ريم النجم بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي في إحدى المناسبات التي جمعتها بالفنان اللبناني. وهي تعبر عن فرحتها وحبها الشديد بلقائه.

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وأعادت ريم النجم نشر الفيديو عبر “سناب شات” وهي تقول: “مع النجم الجميل راغب علامة، هل تصدق أنني حين رأيتك ارتفعت حرارة جسمي، فرصة جميلة جدا أنني قابلتك ورأيتك، وفعلاً أحلى مفاجأة”.

بينما بدا على راغب علامة التوتر وعدم الارتياح وهو يُجيبها وينظر حوله كثيراً ثم يقول: “وأنا كمان يا هلا وسهلا بيكي وفرصة سعيد كثير”.