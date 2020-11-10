شكرا لبحثكم عن خبر السعودية ... القبض على خمسة يمنيين بتهمة تسيء إلى جميع اليمنيين المقيمين في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة الرياض القبض على خمسة من المخالفين لنظام الإقامة، اليوم الاثنين، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها، وذلك بعدة احياء متفرقة في وسط مدينة الرياض؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.