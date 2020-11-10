شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور..التهجم على امرأة في منزلها لتتنازل عن ميراثها بمحافظة إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن بلاطجة مدفوعي الأجر تهجموا على منزل مواطنة في محافظة إب وقاموا بتكسير نوافذ المنزل.

ووفقا لبعض الناشطين فإن منزل الأستاذة "و. أ" تعرض لتهجم من قبل بلاطجة مدفوعي الأجر من قبل أشقاء الأستاذة للضغط عليها وإرهابها من أجل التنازل عن ميراثها وفقا لما نشر.

وتقطن الأستاذة "و. أ" في منزلها مع ابنتيها وهي أرملة وفقا للمصادر.

وناشد عدد من الناشطين الجهات المعنية للتحرك من أجل حفظ حقوق الناس وردع المعتدين وإنصاف المستحقين بما أقره الشرع.

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وانتشرت في الأونة الأخيرة محاولات حرمان المرأة من ميراثها بعدة مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، دون أي تحرك حتى الآن لإيقاف الظلم والعبث بما أقره الله وحقوق النساء من ميراث أباءهن.