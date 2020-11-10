شكرا لبحثكم عن خبر تنظيم القاعدة ينشر فيديو لأسرى حوثيين لديه ويطالب بمبادلتهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن تنظيم أنصار الشريعة الارهابي، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، أن بحوزته مجموعة من الأسرى الحوثيين طالبا مبادلتهم بأسراه لدى الحوثي .
ووفقا لمؤسسة الملاحم، الذراع الإعلامية للتنظيم العالمي، فقد نشرت صورا ومقطع فيديو جديدا بعنوان "مناشدات الأسرى الحوثيين".
ووفقا لحديث السبعة الأسرى فقد تراوحت مدة أسرهم ما بين سنتين و4 أشهر إلى أربعة أشهر، وينتمون لمحافظات البيضاء وشبوة وحجة.
وفي الفيديو طالب الأسرى خلال جماعة الحوثي وزعيمها عبدالملك الحوثي، بإخراجهم من الأسر عبر صفقات التبادل، دون أن يوضحوا مطالب القاعدة مقابل إخراجهم.
وقال أحد الأسرى إن تنظيم القاعدة مستعد للتبادل، مناشداً جماعة الحوثي بتقديم أسرى مقابله من أجل إطلاق سراحه.
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