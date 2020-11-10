شكرا لبحثكم عن خبر إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة في طريقها لميليشيا الحوثي في الخوخة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت قوات الشرطة العسكرية بقيادة العقيد بسام الحرق، الأحد، عملية تهريب ذخائر في منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وتمكنت نقطة الشرطة في منطقة الحيمة شمال الخوخة، من إحباط تهريب 150 صفيحة ذخائر كانت مخبأة في شاحنة بطريقة يصعب اكتشافها.

وهذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها قوات الشرطة العسكرية من إحباط تهريب ذخائر في ذات النقطة.

وكانت قوات الشرطة أحبطت في أكتوبر الماضي عملية تهريب ذخائر في شاحنة لنقل الثلج في منطقة الحيمة شمال الخوخة.