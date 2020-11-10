شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة تسليم ممثل اليونيسف في اليمن لأوراق إعتماده للحوثيين !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت وسائل اعلامية على صورة تجمع بين ممثل اليونيسف في اليمن السيد " فيليب دواميل" ووزير خارجية حكومة ميليشيا الحوثي الإنقلابية " هشام شرف" بأنها كانت لتسلم وزارة خارجية الحوثيين غير المعترف بها دولياً لأوراق اعتماد ممثل اليونيسف في اليمن.

"المشهد اليمني" يكشف حقيقة الصورة المتداولة بأنها ألتقطت يوم أمس الأحد عند زيارة ممثل اليونيسف السيد فيليب دواميل لوزير ميليشيا الحوثي هشام شرف لمناقشة وضع الأطفال في اليمن , وليس كما روجت لها وسائل الاعلام .

وجدد السيد دوميل خلال الزيارة التزام اليونيسف بالمساعدة في الاستجابة لاحتياجات الأطفال العاجلة في مجالات الصحة والتغذية والمياة والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية مشيراً إلى أن اليونيسف تعمل مع جميع السلطات في جميع أنحاء اليمن من أجل إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال..

يذكر أن ميليشيا الحوثي تسعى عبر وسائل اعلامها وناشطيها لخلق إعتراف دولي بها وبحكومتها عبر تلفيق وتحريف الزيارات الإنسانية التي تقوم بها جهات دولية لمناطق سيطرتها.