شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم.. مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي كبير ينتحل رتبة ”لواء” (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعترفت مليشيا الحوثي الإنقلابية، بمصرع أحد قياداتها العسكرية البارزة، في المعارك الأخيرة مع قوات الجيش الوطني.

وأعلنت المليشيات، مصرع المدعو عبدالكريم حسين الجماعي المكنى "أبو جواد"، والذي يعد من أبرز قياداتها الميدانية، في جبهة شرق حيران، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، دون أن تفصح عن مكان وتاريخ مقتله.

وينتحل الصريع" الجماعي" رتبة لواء ويشغل قائد ما يسمى اللواء الرابع نصر التابع للمليشيات ويعد من أبرز القيادات العقائدية للمليشيات في محافظة حجة.

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ورجحت مصادر عسكرية، بأن الجماعي قُتل شرق مديرية حيران، بجوار مزارع الزنداني في حجة بضربات لمدفعية الجيش أمس الأول، والتي استهدفت طقمين، وأدت إلى مقتل أغلب من كانوا فيهما، حسبما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وخلال الأيام القليلة الماضية اعترفت المليشيات الحوثية بمصرع العشرات من قياداتها معظمهم سقطوا في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهات مأرب والجوف وصنعاء وتعز، والتي تشهد معارك شرسة ومتواصلة منذ أكثر من شهر.