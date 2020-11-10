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وصول 3 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصول 3 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

وصول 3 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

الخليج 365

كشفت مصادر مسؤولة في شركة النفط بصنعاء، مساء الاثنين، عن وصول ثلاث سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

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وأكدت المصادر وصول3  بواخر نفطية هي السفينة "سوزيت" المحملة بكمية (30,006) طن من مادة البنزين،  والسفينة "هواسا" المحملة بكمية (29,618) طن من مادة  البنزين، والسفينة "باهيردار" المحملة بكمية (29,690) طن من مادة  الديزل.

 

وفي وقت سابق أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء إنها ستنهي أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة.  

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