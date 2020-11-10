وزير الصحة يكشف عن ارقام صادمة بشأن وفيات النساء والاطفال في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل من حجم المأساة الكبيرة التي يمر بها الشعب اليمني والمؤشرات المخيفة المتصلة بالسكان من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، خاصة الأطفال والأمهات في ظل العدوان والحصار.

وأشار الوزير المتوكل خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إلى أنه وفقا للمسوحات الميدانية والبيانات الصحية تموت 500 امرأة حالياً من مائة ألف امرأة في سن الإنجاب سنوياً مقارنة بـ 385 امرأة عام 2015م .. مؤكداً وفاة أم وستة مواليد كل ساعتين علاوة على وفاة 58 ألف و300 طفل سنويا أي بمعدل 340 طفل يومياً.

وأكد الوزير المتوكل الحاجة الماسة لإعداد تخطيط سكاني للفترة المقبلة يراعي احتياجات البنية التحتية والكادر البشري والتجهيزات الفنية.