شكرا لقراءة خبر عن اخفتها أمريكا .. صورة تنشر لأول مرة قبل إعدام صدام حسين بدقائق .. لن تتخيلو كيف كان شكلة والذي ارعب جميع الحاضريين .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، صورة للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تظهره مبتسما قبل لحظات من إعدامه.

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لكن الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم قبل أن تحذف من بعض المستخدمين، وحملت تعليقات مثل "صورة لم تنشر من قبل.. الدقائق الأخيرة في حياة الراحل صدام حسين"، لم تكن حقيقية وبدا التلاعب بها جليًا.

وتظهر الصورة، صدام حسين مبتسمًا أثناء اقتياده إلى حبل المشنقة، في صورة تبدو قريبة للغاية من اللقطات التي تم بثها خلال تنفيذ حكم الإعدام في عام 2006.

وحازت الصورة المتلاعب بها على إعجاب الكثيرين على مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، وتداولها الآلاف منهم، لكن بمراجعة شريط الفيديو للحظة تنفيذ الحكم يتبين أن الرئيس العراقي الراحل لم يظهر قط باسمًا في هذا الموقف.