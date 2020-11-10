وفد المجلس الانتقالي يغادر الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة - *وفد المجلس الانتقالي يبلغ التحالف بمغادرة الرياض وايقاف مشاورات الحكومة الجديدة بعد هجوم الطرية -أبين*

الرياض/خاص

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علمت مصادرنا أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي للمفاوضات ابلغ الاشقاء في المملكة العربية السعودية رسميا نيته مغادرة العاصمة السعودية الرياض واخلاء مسؤوليته الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة أبين بعد الهجوم الغادر الذي شنته قوات الحكومة اليمنية على القوات الجنوبية في جبهة الطرية بمحافظة أبين، وسقط على إثرها 6 شهداء و8 جرحى إصابات بعضهم خطيرة.

وأفادت مصادر مطلعة أن وفد الانتقالي أبلغ الجانب السعودي أنه لن ينتظر إلى ما لا نهاية عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي تبتدع أطراف في الحكومة اليمنية طرق وأساليب عرقلة تشكيلها.

ونوهت المصادر إلى أن وفد الانتقالي أكد للجانب السعودي استيفائه كل التزاماته وتقديم كل ما يقع على عاتقه من التزامات لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض لكن الطرف الآخر يواصل تعطيله لتنفيذ الآلية.