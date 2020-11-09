لقاء موسع بتعز يناقش أسباب الاختلالات الأمنية وسبل معالجتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاءا موسعا ضم أعضاء السلطة المحلية والقضائية والنيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة تعز اليوم أسباب الإختلالات الأمنية وتحديد مكامن الخلل ومعالجته وفقا للقوانين واللوائح.



وفي اللقاء شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على السلطة القضائية والاجهزة الأمنية والعسكرية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية وتقدير التضحيات التي قدمتها وتقدمها المحافظة كل يوم من اجل الانتصار للحق والعدل والكرامة الإنسانية.

واكد على التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.

فيما دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري.. مؤكدا على قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الإستدلالات والتحريات وارسال ملفات القضايا مكتملة الى النيابة والتقيد بالمواعيد.

فيما تحدث مدير شرطة المحافظة العقيد منصور الأكحلي عن المعوقات التي تحد من عمل الأجهزة الأمنية والإمكانيات التي تفتقر اليها وتفف حائلا دون تمكنها من اداء دورها على اكمل وجه.

واقر الاجتماع حصر كل قضايا الفارين ومحاكمتهم غيابيا، ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بتعميد الأحكام الصادرة بالاعدام وانشاء فرع للمحكمة والنيابة الجزائية، وكذا تولي قيادات الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولية ضبط افرادهم واتخاذ اجراءات صارمة في حقهم.