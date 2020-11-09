بعد 220 يوم من الاحتجاز .. وصول ثلاث سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



وصلت إلى ميناء الحديدة الاثنين، ثلاث سفن مشتقات نفطية منها سفينتين تحملان مادة البنزين والثالثة تحمل مادة الديزل.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي في بيان صادر عن الشركة، أن السفن التي وصلت إلى الميناء تم احتجازها من قبل تحالف العدوان لفترات تتراوح ما بين 85 إلى 220 يوم وتحملها غرامات مالية ما نسبته 40 بالمائة من قيمة الشحنة.

وأكد حرص الشركة العمل مع كافة وكلائها لإنهاء الأزمة في المحافظات خلال الأيام القادمة بعد تفريغ السفن.

وبحسب الناطق الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل فإنه تم الإفراج عن ثلاث سفن الأولى “سوزيت” محملة بكمية 30 ألف وستة أطنان من مادة البنزين، بعد أن تم احتجازها من قبل تحالف العدوان لمدة 85 يوم والثانية “هواسا” محملة بكمية 29 ألف و618 طن من مادة البنزين، ووصلت مدة احتجازها 209 أيام.

فيما بلغت مدة احتجاز السفينة الثالثة “باهيردار” والتي تحمل 29 ألف و690 طن من مادة الديزل، 220 يوماً وتعتبر أطول مدةً احتجاز في سجل القرصنة التي تستهدف أبناء الشعب اليمني.

وأفاد بأن إجمالي الغرامات المتراكمة على السفن الثلاث بسبب احتجاز تحالف العدوان لها ١١ مليون و ٣٠٨ آلاف دولار.. لافتا إلى أن شركة النفط اليمنية تقوم حالياً باستكمال إجراءات الفحص المخبري للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة ليتم بعدها البدء بعملية التفريغ .