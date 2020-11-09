شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في ظهوراً جديد.. زوجة السلطان هيثم بن طارق تقهر كل اميرات الخليج بموكبها المهيب وتذهل الشعب العماني.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق أحدث ظهور، لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، ولاقى المقطع تفاعلا واسعا من قبل العمانيين.

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وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع موكب زوجة السلطان هيثم والوفد المرافق لها، مشيرين إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل.



وتصدر وسم “#السيده_الجليله” قائمة التريند في تويتر بسلطنة عمان.



وكانت العديد من وسائل الإعلام العمانية أعلنت، اليوم الأحد، عن توجه زوجة السلطان هيثم بن طارق، إلى دولة الكويت.



كما أفادت صحف عمانية بأن السيدة الجليلة زوجة السلطان عادت إلى مسقط، مساء اليوم بعد تقديم واجب العزاء إلى أميرات الأسرة الحاكمة بالكويت.

كانت هذه تفاصيل خبر في ظهوراً جديد.. زوجة السلطان هيثم بن طارق تقهر كل اميرات الخليج بموكبها المهيب وتذهل الشعب العماني.. شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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