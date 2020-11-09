إب: احتجاجات شعبية تنديداً بوفاة مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثيين

تظاهر العشرات من أبناء مديرية القفر، شمال محافظة إب وسط اليمن، اليوم الاثنين، تنديداً بوفاة مختطف مسن تحت التعذيب في أحد سجون مليشيا الحوثي بالمديرية.



وأكدت مصادر "يمن شباب نت"، إن العشرات من أبناء المديرية وأقارب الضحية، تظاهروا، أمام (مقر السلطة المحلية والنيابة العامة، ومحكمة الاستئناف)، بمركز المحافظة، للتنديد بجريمة وفاة المواطن "محمد علي حسن الأديب" تحت التعذيب.



ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثة ومعاقبة الجناة بأقسى العقوبات.



واتهم المحتجون قيادات الحوثي بالمديرية بالوقوف وراء الجريمة، كما اتهموا رئيس محكمة القفر القاضي"اياد غلاب" بالتواطؤ مع المليشيا بسجن الضحية في سجن المحكمة.



وظل المواطن "محمد علي الاديب" في سجن محكمة القفر، التي تتخذه المليشيا سجنا خاصاً، لمدة عشرة أشهر قبل أن يُعلن وفاته ليلة الأربعاء الماضي بعد تدهور سريع في حالته الصحية جراء التعذيب ومنع العلاج عنه.



وتعدمحافظة إب، إحدى أكبر المحافظات من حيث ضحايا التعذيب في سجون الحوثي بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.



وسجلت منظمات حقوقية نحو 20 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة إب.



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