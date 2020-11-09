شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزع 1320 لغما وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 1,320 لغمًا وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن اكثر من 196 الف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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