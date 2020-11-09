خروقات بالجملة لقوى العدوان في الحديدة وسقوط طفلة ضحايا القصف والتحالف يواصل غاراته على عدة مناطق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

سجلت غرفة ضباط الارتباط بالحديدة 227 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

واوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان شنت 3 غارات عبر الطيران التجسسي المقاتل على مديريتي الدريهمي والتحيتا، مشيرا الى أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وتحليق طائرة حربية في التحيتا و17 طائرة تجسسية في أجواء المنظر والجبلية والفازة وحيس والتحيتا، اضافة الى17 خرقا بقصف مدفعي و189 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة

وكانت قوى العدوان في محافظة الحديدة، قد اقدمت في وقت سابق على استهداف العديد من المدنيين في شارع غزة ما ادى الى استشهاد وجرح العديد من ابناء المنطقة.

وقال مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت فجر اليوم أحد هناجر الحمادي التجارية الواقعة على شارع غزة بمديرية الحالي بأربعة قذائف. مشيرا الى أن القصف اسفر عن استشهاد المواطن نجيب محمد محسن الحمادي نتيجة القصف كما اصيب صخر محمد الحمادي وفواز محمد الحمادي والطفلة ندى فؤاد عبد الله.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم الاثنين شن غاراته على العديد من المحافظات اليمنية.

واوضحت مصادر أمنية أن طيران العدوان شن 10 غارات على محافظة مأرب، مشيرة الى ان طيران العدوان استهدف بثمان غارات مديرية مدغل، كما شن غارتين على مديرية مجزر.

كما شن طيران العدو غارتان على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من شنه غارة على منطقة رشاحة الغربية في البقع قبالة نجران.