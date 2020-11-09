شكرا لبحثكم عن خبر الصراصير تغلق مركز تجاري كبير في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغلقت إدارة الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة مركزا تجاريا كبيرا في عدن اثر نزولها والتحقق من صحة بلاغات للمواطنين عن سوء الخزن والوضع لعدد من المواد الغذائية.

ووجه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي استنادا الى بلاغات تلقتها الوزارة من المواطنين عن سوبر ماركت الحرمين بوجود صراصير كثيرة داخل المركز ، وجه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عدن محمد عبادي بالنزول الى سوبر الحرمين في مديرية المنصورة ومعه مدير عام الاسواق وحماية المستهلك فضل صويلح ومدير فرع المكتب مديرية المنصوره وفيصل محمد ترافقهم عدد من حراسات المنشئات.

واوضح صويلح ان عند الدخول الي سوبر الحرمين تحدث مع القائمين وعرضت عليهم بطاقات العمل والسماح بمعاينة اماكن العرض بحجة استلام بلاغات عن انتشار حشرات وصراصير بكميات لا تحص ، ومعاينة اماكن العرض والثلاجات .

وقال صويلح في تصريح صحفي عقب المعاينة : "للاسف الشديد ذهلنا بما شاهدناه بتواجد اعداد من هذه الحشرات لا يتصورها شخص تجدها بكافة احجامها ، في كرتون الزبادي او الحقين تتحرك الصراصير وكانها وسط زبالة حتى وصل الامر ان بعض علب الحقين تجد على اغطيتها بقع سوداء نظرا للافرازات التي تضعها هذه الصراصير وربما بيوضها".

وأضاف صويلح المسؤول عن رقابة الاسواق ان مرد ذلك "اهمال القائمين على الماركت مع ادراكي انهم يشاهدوا هذه الصراصير وهي تتحرك امامهم غير مبالين بحماية المستهلك وهذا ما يدل ان هناك مواد وسلع قد انتهت صلاحيتها وتم بيعها على المستهلك".

وتابع صويلح القول : "قررنا اغلاق السوبر واحالة القائمين عليه الي وكيل نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم كما اننا سنطالب باتلاف السلع التي كانت الصراصير تعيش فيها منها الزبادي والحقين وايضا سنطالب بعدم فتح السوبر وتوقيف البيع الا بعد اعادة ترميم السوبر واغلاق كافة الفتحات التي تساعد دخول الصراصير السوبر".