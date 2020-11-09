شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير العدل يؤكد على أهمية تنمية قدرات مساعدي النيابات في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد وزير العدل، علي هيثم الغريب، على أهمية تنمية قدرات مساعدي النيابات وتطوير مهاراتهم من خلال الدورات التأهيلية والتدريبية وبما يسهم في تعزيز دور القضاء والمساهمة برفع كفاءة عمل المحاكم في المحافظات المحررة كافة.

وشدد كلمته التوجيهية للمشاركين في أعمال الدورة التدريبية التأهيلية لمساعدي النيابات (أ) في محافظة عدن، اليوم الإثنين على أهمية النزاهة في العمل القضائي، والإجتهاد والإنضباط وتطبيق ما يتلقونه من مهارات ومعلومات على صعيد الواقع العملي .

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