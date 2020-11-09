الحوثيون يعلنون مقتل أكثر من 200 من عناصرها خلال 8 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

تعز - الخليج 365

أعلنت ميليشيا الحوثي، مقتل أكثر من 200 من عناصرها في مواجهات مع القوات الحكومية، في عدة جبهات، وذلك خلال ثمانية أيام.



وبحسب إحصائية لموقع إلكتروني، من خلال متابعتهم لوسائل اعلام الحوثيين فقد بلغ عدد القتلى الذين تم تشيعهم منذُ ثمانية أيام (10/30 – 11/7) 230 عنصراً، بينهم عشرات الضباط، والذي وزعت لهم الميليشيا رتباً صورية.

ووفق ما أورته قناة المسيرة مباشر على تيليجرام فإن القتلى موزعين على محافظات (صنعاء، عمران، ذمار، البيضاء، إب، ريمة، الحديدة، حجة، تعز).

ولم تشر القناة الى مكان وزمان مقتل العناصر الحوثية، لكن يرجح أن الكثير منهم قتلوا في المعارك المستمرة في محافظات الجوف ومأرب وتعز، حيث تصاعدت المعارك هناك بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف العربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت مصادر محلية في ثلاث محافظات أن الوسيلة الحوثية لم تعلن عن العشرات من قتلى الميليشيا في مناطقهم"، مؤكدين أن "هناك أسماء كثيرة يعرفونها لم تذكرها القناة في قائمتها اليومية".

وبشكل يومي تعلن وسائل الإعلام الحوثية تشييع العشرات من مقاتلي الجماعة الذي تقول إنهم قتلوا وهم "يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن في عدد من الجبهات".