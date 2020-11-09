الجزائية الاستئنافية تأيد حكم الإعدام تعزيراً بحق المرتزق هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة عقوبة الإعدام تعزيراً بحق مدان بجريمة التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو السعودي وحلفائه في عدوانه على اليمن. وقضى الحكم في الجلسة التي عٌقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على فرحان النجار، بحضور ممثل النيابة عبدالله حسين السبل بتأييد عقوبة الإعدام تعزيراً بحق المدان هادي عبده جابر المسلماني. وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في نوفمبر من العام 2018م بإدانة المتهم بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية معادية لليمن والاتجار بالمخدرات والمنسوبة إليه في قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية.

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