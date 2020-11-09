شكرا لقراءة خبر عن بإطلالة صيفية.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير .. لن تتخيلو كيف ظهرت شابه بعمر ال 20 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

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وتألقت أحلام في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانا أسود بسيطا لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه وشاح تريكو جمع بين اللون الأبيض والأزرق والبرتقالي.

وأكملت أحلام إطلالتها بقبعة خوص كبيرة باللون البرتقالي، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة المتناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع ألوان إطلالتها كما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها.