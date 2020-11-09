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الرياض - رنا عبدالله - على امتدادت الساعات الماضية تداولت مواقع أخبارية خبر طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : عاجل : الموت يفجع الممثل الشهير "رامز جلال" أثناء تنفيذ مقلب بفنانة لبنانية .. وقناة mbc تصدر بيان رسمي وشقيقه يكشف التفاصيل (شاهد) عاجـــل : طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل قليل من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها كشفت عن مفاتنها بطريقة مثيرة وتعمدت اظهار مناطقها الحساسة .. الفنانة السورية "كندة حنا" التي لعبت دور "سارة" في مسلسل باب الحارة تصدم المتابعين بظهر فاضح من أحد الفنادق ..شاهد صافيناز تسبب بصدمة في الوسط الفني بعد فتح قدميها وظهور منطقتها الحساسة .. شاهد هل تذكرون "سارة" زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الفاضح اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها الحساسة.. "صور" هيا مرعشلي تتخلى عن حمالة الصدر في إطلالة إغراء جريئة للغاية العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة تتخطى فيها الحدود .. نهاية مرعبة لرئيس دولة عربية أمام أعين الناس تسريب صور ساخنة ووضعيات جنسية فاضحة للفنانة هيفاء وهبي وهي عارية بين احضان هذا الفنان الشهير ..شاهد العراف اللبناني الشهير ميشال حايك .. يتنبى بنبؤات مرعبة كارثة مدمرة ستقتل الملايين مخطط سري لعملية ضخمة ستحدث في هذه الدولة العربية ..اخر التوقعات ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور" تسريب صور فاضحة للفنانة "رانيا يوسف" وهي تمارس هذا الفعل الفاضح داخل الحمام .. (صور صادمة) فضيحة كبيرة وغير متوقعة لنجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ مع خطيبته .. وهذا ما حدث معهما .. شاهد (فيديو صادم) تسريب لقطات فاضحة للفنان رامز جلال اثناء قيامة بهذا الفعل الصادم مع الفنانة “ياسمين صبري” .. وزوجها أبو هشيمة يجن جنونة .. (فيديو) ----------------------- وقد باتت قصة عالمة التوقعات ليلى عبد اللطيف، مع توقع طلاق نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم، مثل قصة إبريق الزيت، تتكرر سنوية ولا تتحقق، علما بأن نانسي وزوجها الدكتور فادي يؤكدان مرارة وتكرارا، من خلال علاقتهما الأسرية على مدى الحب الجامع بينهما. وقد اعتادت نانسي هذا التوقع الذي لم تعد تعيره اهتماما. فالخبر الذي انتشر حاليا، بحسب بعض المواقع، زاد اتساعا بأن نانسي سوف تطلق من زوجها، حتى لو أنجبت منه طفلا ثالثا، بحسب توقع عبد اللطيف، كما أن فادي قد غادر منزله الزوجي، وبات طلاقهما حتمية، وفق ما ذكرت المواقع .

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