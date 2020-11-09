شكرا لقراءة خبر عن فنانة شهيرة تفجر مفاجأة مدوية وتعلن بكل جراءة : هذا ما يحدث لي حين تقديم القبلات الحميمة في الأفلام والمسلسلات .. شاهد من تكون ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عبرت فنانة شهيرة عن رفضها التام لفكرة تقديم القبلات الحميمة في أعمالها الفنية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة تتخطى فيها الحدود .. نهاية مرعبة لرئيس دولة عربية أمام أعين الناس عاجل: الحزن يخيم على سكان هذه الدولة الخليجية بعد وفاة فنانهم المفضل ...شاهد من يكون ؟ كشفت عن مفاتنها بطريقة مثيرة وتعمدت اظهار مناطقها الحساسة .. الفنانة السورية "كندة حنا" التي لعبت دور "سارة" في مسلسل باب الحارة تصدم المتابعين بظهر فاضح من أحد الفنادق ..شاهد مذيع يمسك رانيا يوسف ويتحرش بها ومافعله على الهواء مباشرة صدم الجميع.. فيديو هل تذكرون "سارة" زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الفاضح اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها الحساسة.. "صور" صحيفة دولية :تفجر مفاجاة مرعبة لسكان هذة الدولة العربية هذا الحاكم العربي سيسقط قريبًا وسيكون الضحية القادمة ....من هو ؟ ليلى عبد اللطيف العرافة اللبنانية الشهيرة :تصدق نبؤتها مجدداً بكارثة جديدة تضرب العالم في 2021 ومنظمة عالمية تؤكد الخبر رسمياً استعدوا لهذه الكارثة الجديدة Advertisements شاهد.. صور حميمية لـ لجين عمران ومهيرة عبد العزيز تحول مواقع التواصل إلى نار ملتهبة هيا مرعشلي تتخلى عن حمالة الصدر في إطلالة إغراء جريئة للغاية ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور" تسريب صور فاضحة للفنانة "رانيا يوسف" وهي تمارس هذا الفعل الفاضح داخل الحمام .. (صور صادمة) فضيحة كبيرة وغير متوقعة لنجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ مع خطيبته .. وهذا ما حدث معهما .. شاهد (فيديو صادم) تسريب لقطات فاضحة للفنان رامز جلال اثناء قيامة بهذا الفعل الصادم مع الفنانة “ياسمين صبري” .. وزوجها أبو هشيمة يجن جنونة .. (فيديو) ----------------------- و أكدت الفنانة السورية أمل عرفة أن تاريخها الفني معروف وأنها من المستحيل أن تقدم مشاهد جريئة . وقالت في تصريحات صحفية: لم أقدم مشاهد جريئة في حياتي وأعمالي مدروسة ضمن أفكاري وتصوراتي . وأضافت: أرفض بشكل تام تقديم القبلات الحميمة في الدراما لأنني "بقرف" من هذا الأمر.

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