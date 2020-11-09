"بتهم ملفقة".. محكمة خاضعة للحوثيين تؤيد حكما بإعدام مواطن في صنعاء

أيدت محكمة خاضعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، حكما يقضي بإعدام مواطن تعزيرا بتهم ملفقة بعد ثلاث سنوات من اختطافه.



وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن "محكمة الاستئناف في صنعاء أيدت حكما ابتدائيا يقضي بإعدام المواطن هادي عبده جابر راجح المسلماني بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية".



وأوضح صبرة على صفحته بالفيسبوك "أن المحكمة الابتدائية الحوثية لم تعقد في قضية المسلماني سوى جلستين فقط الأولى كانت في نهاية أكتوبر من العام 2018 والثانية في نوفمبر من نفس العام وهي التي تم فيها إصدار الحكم".



وأشار إلى أن المسلماني كان قد سلم نفسه إلى الحوثيين منتصف العام 2017 في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن) بعد أن علم أن الميليشيات تبحث عنه وظل مختطفا نحو عشرة أشهر دون التحقيق معه إلا في شهر مايو من العام 2018 لافتا إلى أنه "تم محاكمته والنطق بالحكم دون محام".



وقال صبرة، إنه -المسلماني- كان قد أنكر جميع التهم الموجهة إليه في الجلسة المنعقدة في أكتوبر من العام 2018..مؤكدا أن كل التهم المنسوبة إليه من قبل جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي كانت تحت الضغط والإكراه ولكن المحكمة لم تلفت لدفاعه وأصدرت حكمها بالإعدام تعزيرا.



يشار إلى أن المليشيات الحوثية أصدرت عشرات الأحكام بالإعدام بحق مواطنين وناشطين وصحفيين مختطفين لديها في محاكمات هزلية وغير قانونية، وذلك في استخدام القضاء أداءه لاستهداف معارضيها.

