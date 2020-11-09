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الأخبار شاهد .. تطور امني جديد في العاصمة عدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارشاهد .. تطور امني جديد في العاصمة عدن [email protected] الصورة عدن تدشين بدء تسيير دوريـات امنية متحركـة فـي شوارع العاصمـة عدن. . روابط ذات علاقة عاجل .. لملس يوقف مدير بريد عدن رافقه المنتصر وشاهر .. وكيل وزارة الشباب والرياضة يزور الصحفي ناصر محمد عبدالله عدن مقبلة على تصعيد عسكري خطير.. تفاصيل قوة مشتركة من الحزام الامني والقوات الخاصة تواصلان حملة مصادرة الدراجات النارية

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