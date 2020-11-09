شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الامني تلقي القبض على قاتل يوسف السعدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبين : المركز الاعلامي /خاص

ألقت قوات الحزام الامني في محافظة ابين القبض على قاتل الشاب يوسف محمد عوض السعدي الذي وجد مقتولا يوم امس الاحد بالقرب من قرية الشيخ عبدالله شرق زنجبار.

وذكر مصدر عملياتي لقوات الحزام الأمني أبين انه تلقى بلاغا يوم امس عن وجود جثة مرمية بالقرب من قرية الشيخ عبدالله وفورا تم التحرك من قبل قائد التدخل السريع الرائد ناصر وارد بالاضافة الى فريق من الادلة الجنائية الى موقع الجثة والقيام بالاجراءات اللازمة.

واضاف المصدر انه تم نقل الجثة الى مستشفى الرازي وعمل الاجراءات والتحري وفتح تحقيق حول الجريمة.

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وبعد التحقيقات مع المشتبهين في الواقعة كشف البحث الجنائي تفاصيل الجريمة.

واشار البيان ان التحقيقات كشفت عن قيام صديق وجار المجني عليه بقتله وأخذ سلاحه.

وعثر الامن على سلاح المجني عليه في منزل القاتل وأعترف بارتكاب الجريمة التي كان سببها الطمع في سرقة السلاح.ط، ويدعى القاتل (ح. ع. ص. ف).

وماتزال التحقيقات جارية حول وجود اطراف اخرى شاركت في الجريمة.

إدارة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني محور أبين