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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي: بن عديو أنعش الفساد في شبوة وعطل القانون وأخوّن الوظيفة العامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
شبوة - الخليج 365
قال الناشط عبدربه العولقي إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو صرح عند تعيينه بمحاربة الفساد، حيث استبشرنا بذلك كثيرا أن هناك من أتى ليحارب الفساد بلا هوادة لكن يا فرحة ما تمت.
وأوضح العولقي بأن بن عديو عطل القانون حيث ألغى قانون المناقصات، واعتمد على التكليفات المباشرة للمقاولين من قبله في تنفيذ المشاريع.
وذكر العولقي قضية أكبر فساد لسلطة بن عديو ببيع محروقات شبوة في مكتب الستين بمدينة المكلا وقد تستمر.
وأضاف : إن ضرائب القات لا تورد للبنك المركزي وإنما يتم تقاسمها.
وأكد العولقي أن تعيينات بن عديو للمناصب تتم بطريقة حزبية واضحة وبلا خجل، وذهبت شعارات شبوة للجميع التي أطلقها أدراج الرياح.
وأشار العولقي أن هذا غيض من فيض من الفساد المخيف في محافظة شبوة، وتساءل العولقي: لا ندري أين اختفت نظرية الفساد وبيت العنكبوت التي أطلقها بن عديو؟.
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