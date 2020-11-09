شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامية: اليمن ضاع أمام تغلغل إيران وعمالة الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 حضرموت - الخليج 365 هاجمت إعلامية لبنانية الحوثيين موضحة بأن اليمن ضاع أمام تغلغل إيران.

Advertisements ووصفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف ، مليشيات الحوثي بالإرهابية ، مؤكدةً ضياع اليمن بسبب عمالة الحوثيين لنظام الملالي الإيراني. وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليمن ضاع أمام تغلغل إيران وعمالة الحوثيين لنظام الملالي".

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