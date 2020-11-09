اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة شاب بحادث مروري في سيئون

0 نشر
سيئون - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شاب بحادث مروري في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

وفاة شاب بحادث مروري في سيئون

سيئون - الخليج 365

أودى حادث مروري إلى وفاة شاب وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطرة. 

Advertisements

 

وأفاد مصدر عن وفاة الشاب عدنان التونسي وإصابة شاب من ال بن سبعين بجراح وصفت بالخطرة مساء الأحد في حادث مروري وهما بدراجة نارية بجانب حديقة الطويلة في سيئون

 

هذا وتم إسعاف المصاب بن سبعين للمستسفى.   

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب بحادث مروري في سيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا