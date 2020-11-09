وفاة شاب بحادث مروري في سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 سيئون - الخليج 365 أودى حادث مروري إلى وفاة شاب وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطرة.

Advertisements وأفاد مصدر عن وفاة الشاب عدنان التونسي وإصابة شاب من ال بن سبعين بجراح وصفت بالخطرة مساء الأحد في حادث مروري وهما بدراجة نارية بجانب حديقة الطويلة في سيئون هذا وتم إسعاف المصاب بن سبعين للمستسفى.

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