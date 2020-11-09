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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شاب بحادث مروري في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
سيئون - الخليج 365
أودى حادث مروري إلى وفاة شاب وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطرة.
وأفاد مصدر عن وفاة الشاب عدنان التونسي وإصابة شاب من ال بن سبعين بجراح وصفت بالخطرة مساء الأحد في حادث مروري وهما بدراجة نارية بجانب حديقة الطويلة في سيئون
هذا وتم إسعاف المصاب بن سبعين للمستسفى.
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