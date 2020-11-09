مقتل 3 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين جراء انفجار واشتباكات بصنعاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

صنعاء - الخليج 365

قتل 3 مواطنين على الأقل بينهم طفلة وأصيب عدد من الجرحى نتيجة اشتباكات بين اولاد الملحاني وآخرين ورمي أحد المسلحين لقنبلة متفجرة جوار مدرسة صلاح الدين للبنات بشارع 16 في قلب العاصمة صنعاء.



إدارة مدرسة صلاح الدين للبنات وفي رسالة لها نفت أن يكون الانفجار حصل داخل ساحة المدرسة.

وقالت الإدارة في رسالتها، انه وفي يوم الاحد 8-11-2020 وفي تمام الساعه 1:15 دقيقة و مع بداية الحصه الاولى لطالبات الفترة المسائية سمعنا اطلاق نار خارج المدرسة ثم انفجار قنبله.

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وأضافت، "خرجنا لمعرفة سبب الانفجار و قد بُلغنا انه خلاف بين اولاد الملحاني واخرون لا نعرف سببه".

وأشارت إلى تسبب الانفجار بوقوع ضحايا بشريه من الحي كما سبب الرعب و الفزع للطالبات داخل المدرسة.

أسماء ضحايا المواجهات بين المسلحين بحسب حصيلة أولية هم: - - الطفله/ رغد معاذ عثمان - بلال الزبيدي ( صاحب موتور )

وناشدت إدارة المدرسة الجهات المعنية بصنعاء ضبط المسلحين المتهمين وإنهاء الاشتباكات المتواصلة داخل الاحياء السكنية كونها تتسبب بسقوط ضحايا من المواطنين وإرعاب الطالبات وإقلاق السكينة خاصة مع بدء استخدام التفجيرات الهمجية.