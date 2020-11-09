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الهلال الإماراتي تسير قافلة إغاثة عاجلة للنازحين بالهاملي غرب تعز 

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

الهلال الإماراتي تسير قافلة إغاثة عاجلة للنازحين بالهاملي غرب تعز 

تعز - الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثة عاجلة للنازحين في قری الهاملي بمديرية موزع غرب محافظة تعز الذين نزحوا من خطوط التماس بمنطقة البرح التی تتعرض للقصف المتواصل من قبل مليشيات الانقلاب الحوثية، وقد اتخذوا من احد الوديان في منطقة الهاملي الآمنة سكنا لهم.

 ومع دخول فصل الشتاء وجهت السلطة المحلية نداء استغاثة للمنظمات الانسانية لتقديم الغذاء والمأوی لمخيم النازحين بهذه المنطقة، وتلبية لنداء الإنسانية؛ سيرت هيٸة الهلال قافلة اغاثية تحتوي علی خيام إيوائية وطاقم طبي لمعاينة الحالات المرضية وسلال غذائية تزن 16 طن لعدد 200 أسرة نازحة تم رصدها من قبل الوحدة التنفيذية بالمديرية. 

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ويأتي هذا الدعم ضمن الخطة الانسانية التی تبنتها دولة الامارات لتخفيف معاناة النازحين والمعسرين والمحتاجين في مناطق اليمن الشرقية والغربية. 

هذا وقد استقلبت العيادات المتنقلة لهيٸة الهلال 50 حالة مرضية في المخيم الذين يعانون من امراض الفلونزا والاسهالات والحميات المختلفة و الكوليرا وامراض الجهاز التنفسي وخاصة الاطفال والنساء وكبار السن وتقديم العلاجات المجانية لكل الحالات المرضية. 

وفي تصريح لعبدالرحمن اليوسفي ممثل الهلال بالساحل اكد فيه ” ان هيٸة الهلال ماضية في طريقها للوصول الی من هم بحاجة المساعدات، وان هذه القافلة ضمن الدعم اللامحدود الذي توليه دولة الامارات لليمن لرفع الضرر عن كاهل المواطنيين المتضررين التي تعتبر اولوية وان هيٸة الهلال في عطاء مستمر دون انقطاع ” واعرب المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات مؤكدين أنها جاءت في في الوقت المناسب. 

 كما أكدوا أنهم كانوا على يقين بأن الهلال الأحمر الإماراتي لن يتأخر في الوصول إليهم رغم بعدهم عن مركز المديرية.   

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