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الرياض - رنا عبدالله - أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران، وزميلتها الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، جدلاً واسعاً بين صفوف رواد موقع التواصل الإجتماعي الشهير، إنستغرام ، بعد ظهورهما في صور حميمية.

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شاهد.. صور حميمية لـ لجين عمران ومهيرة عبد العزيز تحول مواقع التواصل إلى نار ملتهبة

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وتداولت صفحات فنية ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، الصور على نطاق واسع، عقب قيام مهيرة عبدالعزيز، بنشرها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات ، إنستغرام، دون أن ترفقها بأي تعليق ، سوى عمل مشاركة لحساب لجين عمران في إنستغرام.

وظهرت الإعلامية السعودية في إحدى الصور وهي جالسة فوق فخذي الإعلامية الإماراتية التي كانت تجلس على كرسي صغير، والأخيرة تحضنها بيد من الخلف، وتمسكها من الأمام باليد الأخرى.

أما في الصورة الثانية فظهرت لجين عمران، وهي فوق كرسي صغير ، تتحسس خصلات شعرها الناعمة والجذابة بيدها اليسرى ، فيما يدها اليمنى تتحسس يد مهيرة عبدالعزيز، التي التصقت بها وبالكرسي من الخلف.

وأنهمرت في الحال مشاركات الجمهور للصور، وتعليقات عدد كبير من المتابعين عليها ، بالعبارات والكلمات والرمز التعبيرية المختلفة، معظمها قلوب ونار ملتهبة.

ومن التعليقات الغزيرة كتب متابعون: "تجنن فيها معنى عميق للصداقة، ما شاء الله حلوين الله يديم المحبة بينكم ، بسم الله هاي لجين شو مخبصة بحالها، كيف قدرتي ترفعيها".

وكانت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، قد احتفلت الجمعة الماضي، السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) بعيد ميلادها الـ38 في حفل ضخم جدًا، حضرته النجمة السعودية لجين عمران وعدد آخر من نجوم الإعلام والفن.

وحرصت لجين عمران، على مشاركة جمهورها بمقاطع فيديو من الحفل الباذخ الذي ارتدت فيه المحتفى بها مهيرة عبدالعزيز ، فستاناً باللون السكري، مما جعل الجمهور يشبه عيد ميلادها بحفل زفاف، وينتقدها للمبالغة في الاحتفال في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان اللافت في الحفل ظهور اللبناني خالد عز، زوج مهيرة إلى جانبها في عدد من اللقطات، وهما يرقصان ويتبادلان القبلات أمام الحضور، وأشاد عدد كبير من الجمهور بعلاقتهما وتناغمهما سويًا، فيما تغزل البعض بجمالهما ورقتها وانوثتها دون أن يأبهون بكونها متزوجة.