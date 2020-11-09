عاجل: الحزن يخيم على سكان هذه الدولة الخليجية بعد وفاة فنانهم المفضل ...شاهد من يكون ؟

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الرياض - رنا عبدالله - توفي السبت الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ"موضي علف"، عن عمر ناهز الـ60 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وفاة الحزيمي، كانت إثر سكتة قلبية مفاجئة، حيث جرى نقله إلى المستشفى ثم فارق الحياة هناك.

ونعى عدد من نجوم الفن الكويتيين الراحل، بينهم الفنانة شيماء سبت التي كتبت بحسابها على "انستغرام": "فاجعة خبر وفاة الأخ والصديق الفنان الكويتي عامر الحزيمي. من أشهر أدواره شخصية موضي علف في مسلسل الحيالة.. تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينه".

فيما كتبت الإعلامية مي العيدان على "إنستغرام": "انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضي علف والذي بدأ فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

والحزيمي ممثل كويتي اسمه الحقيقي عامر محمد لكنه اشتهر بدور المرأة الكويتية وباسم "موضي علف" في مسلسل "الحيالة" الذي عرض في عام 2003.