شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة أمام الملاء ... جميلة باب الحارة تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها في جلسة تصوير فاضحة .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:51 مساءً - بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة أمام الملاء ... جميلة باب الحارة تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها في جلسة تصوير فاضحة .. شاهد

ظهرت الفنانة السورية دانا جبر والملقبة بجميلة باب الحارة عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بإطلالة اعتبرها الجميع صادمة وغير متوقعه منها . 38243566 وفي التفاصيل اطلت الفنانة دانا جبر صاحبة الجمال السوري الخلاب، والذي يمتع ناظريه، باطلاله غريبه إلى حدٍ ما لبست فيها الأسود كاشفةٍ عن جزء كبير من فخذيها، الأمر الذي ادى الى ذهول المتابعين وتكوين عدة علامات استفهام حول مظهرها الغريب . ونشرت الفنانة السورية دانا جبرعدة صور وهي بنفس اللباس، حيث يبدو وكأنها تعمدت نشر الصور خلال جلسة تصوير . Advertisements وتكممت الفنانة باللون الاسود والذي شرح تفاصيل جمالها واناقتها، المظهر الذي اعتاد عليه الجماهير، وفتن قلوبهم. الجزمة السوداء كانت حاضرة في صورها والجاكيت الاسود من الجلد الطبيعي ايضاً كان موجوداً في الصورة والذي جعل الصورة تبهر جماهيرها والذي وصل عددهم مئات الآلاف والذي يتزايد بين الحين والآخر . وفي تفاصيل اناقة الفنانة دانا جبر فقد ارتدت تنورة قصيرة والتي برزت جزءاً من فخذيها بشكل كبير والحلق الذي وضعته على اذنيها والذي لفت انظار المعجبين وشكل نوعاً من التساؤولات حول نوعه ومصدره . الفنانة دانا جبر صاحبة الادوار الهادئة والتي تظهر فيها جميع انواع الدلع والنعومة وخصيصاً في المسلسل الشامي باب الحارة والتي ادت فيه دور جميلة زوجة بشير صاحب الفرن وابنة حكيم الحارة وزعيمها ابو عصام . ومن المنتظر ان يعود المسلسل في رمضان القادم لعام 2020 والذي ينتظره الجماهير على احر من الجمر لمشاهدة ادوار الفنانة دانا جبر ومراقبة تصرفاتها وحركاتها بجميع التفاصيل ان شاركت فيه. 38243566 38243566

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