شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يحتفل بالرئيس بايدن ويناشد الرئيس هادي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد وزير النقل اليمني المستقيل صالح الجبواني الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم تشكيل الحكومة إلا بتنفيذ الشق العسكري والأمني تنفيذآ كاملآ.

وقال الجبواني: ‏فوز بايدن يعني نهاية أربع سنوات من البلطجة والشعبوية العنصرية والتصريح للقتلة والعصبويين بإمتهان الأوطان كما يحصل في بلادنا.

واختتم قائلا: إتفاق الرياض ولد في هذا الجو واليوم تخفف العالم بعد رحيل العنصري ترامب.

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