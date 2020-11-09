شكرا لبحثكم عن خبر مأرب تفتح تحقيق طبي بشان مقص وجد في بطن جريح والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مستشفى الثورة العام في مركز محافظة مأرب الخاضع لسيطرة قوات “الشرعية” فتح تحقيق بشأن الأخبار المتداولة عن العثور على مقص في بطن أحد الجرحى العائدين من جمهورية مصر.

وأضاف المستشفى في بيان مقتضب، أنه يتابع خبر الجريح أنس، والذي عاد من جمهورية مصر العربية بعد علاج استمر لفترة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف جسم غريب في بطن الجريح من خلال أخصائي الأشعة في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة مأرب.

وأوضح البيان أن الموضوع حاليا يخضع للتحقيق من قبل لجنة فنية لمعرفة ملابسات الأمر، مشيرا إلى أنه سينشر نتيجة التحقيق خلال 24 ساعة

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