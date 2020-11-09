المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 ردت القوات المشتركة على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بضريات مباشرة.

Advertisements وقال مصدر عسكري، إن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب بقذائف الهاون المدفعية. واضاف المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة ردت على مصادر نيران الحوثيين وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في مواقع المليشيات التي استهدفت منها القرى السكنية واوقعت في صفوفها خسائر فادحة. وتواصل القوات المشتركة توجية الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية وتحقق إصابات ناجحة في جيوب ومخابئ المليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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