إصابة امرأة برصاص المليشيات في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 أصيبت امرأة برصاص مليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوب الحديدة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الحافل بالجرائم.

Advertisements وقال مصدر محلي ان مليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قرية ربع السوق شرق مركز مديرية حيس، مما أدى إلى إصابة المواطنة (نوال محمد صالح) بطلق ناري في صدرها. وأضاف المصدر، أنه تم إسعاف المصابة نوال إلى النقطة الطبية التابعة للواء 11عمالقة لتلقي العلاج والاسعافات الاولية اللازمة. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد أطلقت صاروخ على منزل احد المواطنين في حي منظر بمديرية الحوك، في الساعات الماضية، مما ألحقت خسائر مادية بالمنازل.

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