شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ندوة في الحديدة تناقش المخاطر البيئية لخزان صافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 - الحديدة نظم فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة اليوم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات والانقلابات المسلحة.

وناقشت الندوة محورين رئيسيين هما اثر الانقلاب الحوثي على خزان صافر والمحور الثاني اثار الانقلابات والصراعات والحروب على البيئة والموارد الطبيعية. المشاركون في الندوة دعوا إلى تنفيذ التوصيات التي طرحت واخذها في الحسبان لرفعها الى الحكومة للعمل بموجبها للتخفيف من اثار الانقلاب على الانسان والبيئة والموارد الطبيعية.

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