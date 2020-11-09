وصول باخرة إماراتية محمّلة بمشتقات نفطية إلى سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رست الباخرة الإماراتية دستراء بميناء سقطرى لإفراغ حمولتها التي تحتوي على المشتقات النفطية والمولدات الكهربائية دعماً لمحطات التوليد في جزيرة سقطرى.



ووفق مصدر في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية فإن الباخرة حملت على متنها عدداً كبيراً من صهاريج المشتقات النفطية لتزويد السوق المحلي في الجزيرة بالمادة التي انعدمت منذ الشهر الماضي، وكذلك مولدات كهربائية لدعم طاقة عدد من المحطات الكهربائية التي تشغلها المؤسسة وللمحطات الجديدة، وتوفير الخدمة لعدد من المناطق التي لم تصلها الكهرباء في الفترة السابقة، إلى أن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تحرص دائماً وضع الخطط التموينية والتنموية التي تلبي متطلبات واقع سقطرى وأبنائها في شتى المجالات كجزء من نشاطها الإنساني في هذا المرحلة الاستثنائية.

بدورهم أشاد سكان سقطرى بهذه الخطوة والدعم والمساعدات الملموسة على أرض الواقع، حيث انتعشت الحياة بسقطرى مع وصول الوقود من محطات أدنوك وعبّر الكل عن أهمية الدعم الإماراتي الذي لا غنى عنه في كل الظروف.

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إلى ذلك وفي إطار الأعمال الإنسانية لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في سقطرى، أنجزت المؤسسة خزانات المياه في مناطق عدة داخل الجزيرة ومنها منطقة سلمهو والمناطق القريبة لها، كما أمدت أنابيب مياه من الخزانات المائية إلى المنطقة كمرحلة أولية للبدء في عملية التشغيل والضخ حتى تلبي احتياجات السكان في الأرخبيل من المياه الضرورية.

حفر آبار

المؤسسة وعبر شركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه قامت بحفر آبار ارتوازية في الأماكن التي تنعدم فيها المياه تماماً، واستطاعت أن تجهزها بمضخات ولوحات شمسية لسحب المياه من الجوفية إلى الخزانات، والتي بدورها تقوم بضخها في الأنابيب إلى المناطق السكنية.