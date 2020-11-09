ترميم ثمانية مشاريع تعليمية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

اقر مجلس إدارة صندوق ترميم وصيانة المدارس بوادي حضرموت اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ثمانية مشاريع ترميم وصيانة مدارس في خمس مديريات بوادي حضرموت بتكلفة تزيد عن عشرة ملايين ريال .



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وجاء إقرار تلك المشاريع بناء على المقترحات المقدمة من إدارات التربية والتعليم في المديريات المستهدفة كمرحلة أولية على أن يتم جدولة بقية المدارس ذات الاحتياج الملح للتدخل السريع في أعمال الصيانة والترميم من قبل فريق المهندسين بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء .

وأكد الوكيل المساعد على ضرورة التدقيق في إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشاريع من قبل الفريق الهندسي المختص ليسهل إعتماد المشاريع من قبل مجلس إدارة الصندوق بحسب الأولويات المقدمة إليه في اجتماعاته الدورية القادمة .