شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذا الفيديو الفاضح .. الحبس عامين لـ سارة الكندري وزوجها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في تطور جديد لأزمة الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكماً عليها بالسجن وزوجها أحمد العنزي عامين.
حيث قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 2000 دينار وحبسهما سنتين مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار يتعهدان معها بحسن السير والسلوك.
وجاءت الغرامة الأخيرة كعقوبة للمتهمين إثر قيامهما بحركات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصادر مطلعة، بحسب ما نشره موقع فوشيا، أنه سيتم استيفاء الغرامات مع تعهد كل من المتهمين بعدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر أي فيديوهات مخلة بالآداب العامة بدولة الكويت.
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