شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – شاهد الظهور الأول لبنت إيناس الدغيدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت “حبيبة” ابنة المخرجة الشهيرة إيناس الدغيدي، خلال فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 36.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، قد شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للمخرجة بصحبة ابنتها حبيبة.

وعقب انتشار الصور تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، معلقين على الشبه الكبير بين الأم وابنتها.

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ومن المعروف أن ابنة المخرجة إيناس الدغيدي لا تظهر كثيرا، إلا في لحظات نادرة، حيث كان أبرز ظهور لها في عام 2017، خلال حفل زفافها على أحد رجال الأعمال، الذي شهد حضورا فنيا واسعا.

يذكر أن حبيبة هي ابنة إيناس الدغيدى من زوجها السابق الدكتور نبيل معوض، التي صرحت من قبل إنه أسلم من أجل الزواج منها مدنيا، وأنهما انفصلا بعد 29 سنة بسبب الملل.

وكان مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط، قد قرر إلغاء حفل افتتاح المهرجان الذي كان مقررا له مساء أمس السبت، بمدينة الإسكندرية حفاظا على سلامة ضيوفه بعد الإصابات العديدة التي ضربت الوسط الفني مؤخرا في مهرجان الجونة.