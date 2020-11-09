شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – صديقة هنا الزاهد تثير الجدل بتعليق مفاجئ حول حملها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت شذى ممدوح صديقة الفنانة المصرية هنا الزاهد، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق مفاجئ لتهنئة زوج صديقتها الفنان أحمد فهمي، بمناسبة عيد ميلاده.
وجاء ذلك في تعليق كتبته شذى ممدوح على صورة نشرتها الزاهد تعايد فيه فهمي لمناسبة عيد ميلاده، إذ قالت ممدوح:”عيد ميلاد سعيد يا أحمد، والسنة الجاية يكون معانا إن شاء الله أحلى بيبي”.
هذا التعليق دفع ببعض المتابعين إلى التساؤل حول حمل الزاهد فعلياً بطفلها الأول لكنها تخفي الأمر، في حين أشار البعض الآخر إلى أنها مجرد أمنيةً عادية من صديقةٍ لصديقتها في عيد ميلاد زوجها.
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