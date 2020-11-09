شكرا لقراءة خبر عن الموت يفجع وفاء عامر بعد اصطحابها إبنها لمهرجان الجونة .. (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - فجعت الفنانة وفاء عامر ، اليوم ، بوفاة عمها شقيق والدها ، السيد عامر في العاصمة المصرية القاهرة، إثر مرض ألم به مؤخراً.

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ونعت الفنانة المصرية، عمها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قائلة : "عمي السيد عامر في ذمة الله ..الحبايب في الجنة".

من ناحية أخرى كشفت الفنانة وفاء عامر، عن سبب اصطحابها نجلها عمر ، الى مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة التي اختتمت فعالياتها الاسبوع الماضي.

وقالت عامر في تصريحات تلفزيونية بشأن اصطحابها نجلها معها :"بحس بأمان.. وكمان بحب أطمن عليه حتى ساعة التصوير بطمن عليه من وهو صغير".

وكانت أنباء قد ذكرت أن مشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، أصيبوا بفيروس كورونا، نتيجة الاختلاط وعدم الالتزام بالتباعد.

وتحدث حول هذا الموضوع العديد من الفنانين والفنانات، منهم آيتن عامر التي أكدت في تصريحات صحفية، تفشي الوباء في المهرجان قبل أن تنفي ذلك في اليوم التالي عبر تغريدات بحسابها على موقع تويتر.

كما كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها بصدد خوض تجربة درامية جديدة ، في مسلسل يحمل اسم "هي"، من إخراج محمد النقلي والمنتج محمد شاهين.

واضافت : "بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين؟ وعلاج لكل مشكلة".

وختمت عامر : "آيتن معايا في العمل (شقيقتها الصغرى) ومنة فضالي، وآيتن بالنسبة ليا أختي وصحبتي وبنتي وحبيبة عمر وأخته الكبيرة وخالته.. أنا وآيتن وعمر بنشبه مصر بنحب بعض أوي وإيدنا دائماً في أيدين بعض ومهما اختلفنا أو زعلنا من بعض زعلات صغيرة".