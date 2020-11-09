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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن نت تعترف بفشلها في تلبية تطلعات المشتركين

توقف صرف شرائح عدن نت منذ أسبوع.

وقال مصدر لكريتر سكاي ان ايقاف صرف شرائح عدن نت منذ أسبوع يعود إلى ان الشبكة عليها ضغط كبير.

وأشار المصدر إلى أن عدم إعتماد موازنة المشروع التوسعية لكي تستوعب اكثر سبب آخر لتوقف صرف الشرائح



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