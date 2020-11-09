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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف ما وراء استهداف وزير الخارجية للنخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
خاص- الخليج 365
علق المحلل السياسي "علي حسن الخريشي"، على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية.
وقال الخريشي في تصريحات خاصة، إن وزير الخارجية محمد الحضرمي المعين من الرئيس هادي هو أصلا سنحاني ونشأ في منطقة تقع تحت سيطرة الحوثيين حاليا ولقب الحضرمي هو لقب شخصي له، وماذا تريد من وزير ينتمي للاخوان وسنحان التي أصبحت بين عشية وضحاها تناصر الحوثيين، بلاشك سيهاجم النخبة الحضرمية لانها كسرت الارهاب وانتصرت عليه في كل حضرموت كما أنها تمثل قوة حقيقية بيد أبناء حضرموت لمواجهة توسعات الحوثيين، أوغيرها وهي صمام آمان لمواجهة مشاريع الفساد والتطرف.
ولذلك فقد طالب محافظ فرج البحسني برسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية طالب فيها الوزير بالاعتذار للنخبة الحضرمية لانها كما أشار في رسالته هي جزء القوات المسلحة في حضرموت.
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