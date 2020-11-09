ردود صاعقة من الشارع الحضرمي على تصريحات وزير الخارجية: النخبة وطنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 خاص- الخليج 365 أدلى وزير الخارجية في الحكومية الشرعية محمد الحضرمي، بتصريحات وصف فيها قوات النخبة الحضرمية بالمليشيات.

Advertisements كما قال أحد المواطنيين بحضرموت بأن النخبة مستهدفه وكل أبناء حضرموت ، وأدانوا تلك التصريحات. وأكد المواطنيين بأن النخبة الحضرمية هي قوات وطنية مؤكدين بأنها حققت انتصارات كبيرة .

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